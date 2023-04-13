الرجاء يترقّب قرار ”كاف” بشأن أزمة الهلال السوداني مع الأهلي المصري





كشفت تقارير صحفية، الخميس، النقاب عن انتظار مسؤولي نادي الرجاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن النادي الأهلي جراء شكوى مسؤولي الهلال السوداني، وذلك قبل مواجهة الفريقين.

وأوضحت التقارير المنشورة عبر موقع “le 360 sports” أن نادي الرجاء يترقب مصير شكاوى نادي الهلال ضد الأهلي بعد مباراة الفريقين على ملعب الأخير باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وأشار الموقع إلى أن نادي الرجاء يأمل أن يضع كاف في عين الاعتبار الشكوى التي تقدم بها مسؤولي نادي الهلال، وادعوا خلالها تعرضهم لإساءات داخل أروقة استاد القاهرة.

ويستعد الرجاء المغربي لمواجهة الأهلي المصري في خضم منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ يحل عليه ضيفًا في موقعة الذهاب يوم 22 أبريل الجاري.

باج نيوز