أخيراً.. رحلتين لسودانير إلى جدة يوم الجمعة





أخيراً بات في مقدور السودانيين السفر إلى جدة السعودية عبر الناقل الوطني سودانير عقب إستلام الشركة يوم الثلاثاء من الطيران المدني السعودي شهادة المشغل الجوي ال FOC.

واحتفالا بهذه المناسبة السعيدة كشفت الصفحة الرسمية للشركة على تطبيق الفيس بوك عن تُسيير الخطوط الجوية السودانية رحلتين إلى جدة صباح ومساء يوم الجمعة القادم 23 رمضان.

وكانت آخر رحلة لسودانير إلى جدة في مارس من العام 2018، واعربت وكالات سفر وسياحة عن سعادتها الكبيرة بعودة سودانير الي تشغيل خط الخرطوم جدة.

وحُظي المدير العام لسودانير الكابتن على إبراهيم ابوسن بإشادة واسعة من منسوبي الشركة ووكالات السفر على الجهود الكبيرة التي بذلها في هذا الصدد.

الخرطوم: طيران بلدنا