تسجيل: شروط حميدتي للانسحاب من مروي واخلاء بعض المقار بالخرطوم





شروط حميدتي للوسطاء اليوم :-

١- السماح لقوات الدعم السريع باستكمال قاعدة جوية خاصة بها بالحدود السودانية الليبية المصرية.

٢- اعفاء قائمة من الضباط بالقوات المسلحة والشرطة والأمن

٣- إعفاء الفريق عنان وزير الداخلية

٤- تكوين لجنة مشتركة لترتيبات الدمج خلال ١٠ سنوات بتمثيل مشترك من الطرفين .

٥- التوقيع علي الاتفاق الاطاري .

بالمقابل يقبل ب :-

١- تبعية الدعم السريع للقائد العام فقط ولا علاقة لهيئة الاركان به .

٢- الانسحاب من مروي واخلاء بعض المقار بالخرطوم واعادة التموضع للقوات وخفض الاستعداد.

حسن إسماعيل

