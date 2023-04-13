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تسجيل: شروط حميدتي للانسحاب من مروي واخلاء بعض المقار بالخرطوم
شروط حميدتي للوسطاء اليوم :-
١- السماح لقوات الدعم السريع باستكمال قاعدة جوية خاصة بها بالحدود السودانية الليبية المصرية.
٢- اعفاء قائمة من الضباط بالقوات المسلحة والشرطة والأمن
٣- إعفاء الفريق عنان وزير الداخلية
٤- تكوين لجنة مشتركة لترتيبات الدمج خلال ١٠ سنوات بتمثيل مشترك من الطرفين .
٥- التوقيع علي الاتفاق الاطاري .
بالمقابل يقبل ب :-
١- تبعية الدعم السريع للقائد العام فقط ولا علاقة لهيئة الاركان به .
٢- الانسحاب من مروي واخلاء بعض المقار بالخرطوم واعادة التموضع للقوات وخفض الاستعداد.
حسن إسماعيل