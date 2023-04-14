شاهد بالفيديو.. أثار موجة من الضحك داخل مواقع التواصل.. قط سوداني يقتحم أحد المساجد بالخرطوم ويصيب المصلين بحالة من التوتر أثناء الصلاة وساخرون: (النسخة السودانية من القط الإسلامي)





أثار مقطع فيديو تم تصويره داخل أحد المساجد بالعاصمة السودانية الخرطوم موجة من الضحك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول اقتحام “قط” للمسجد, وقام بمداعبة أرجل المصلين أثناء سجودهم.

ردة فعل المصلين جاءت مضحكة حيث أصيب عدد منهم بالتوتر وقاموا برفع أرجلهم لأعلى بسبب مباغتة القط الذي لم يتوقعه أحد.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المعلقين فقد سخر الجمهور من ردة فعل المصلين وكتب أحدهم ضاحكاً (القط الإسلامي النسخة السودانية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين