



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 14 أبريل 2023م

صحيفة الوطن

البرهان يفطر مع الجنود في سلاح المدرعات

نائب مجلس السيادة يعقد اجتماعاً عبر الهاتف مع ثلاثة مبعوثين دوليين

أمريكا تطلق تحذيراً أمنياً لرعاياها بالخرطوم

تفاصيل إجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري

جبريل وعقار ومناوي يقودون وساطة لنزع فتيل الأزمة بين الجيش والدعم السريع

صحيفة النيل الدولية

(كاف) يعلق على الجدل المصري حول اختيار الحكم السوداني ( شانتير) لمباراة الاهلي والرجاء

في مباراة مؤجلة من الممتاز.. الهلال يواجه الشرطة القضارف

اتحاد الكرة يفاجئ الهلال ويرفض طلبه

الأمل يصطاد السوكرتا بهدف

وكيل ميسي السابق يحدد طريقة وحيدة لعودته إلى برشلونة

سبب ممكن لإقامة نزال بروك ليسنر و كودي رودز في عرض الراسلمينيا باكلاش

صحيفة أخبار اليوم

تقرير يرجح تعويما جديدا للجنيه المصري قريبا

ترامب يقاضي محاميه السابق ويطالبه بتعويض قدره نصف مليار دولار

السعودية وسوريا تناقشان عودة دمشق لمحيطها العربي

سعر اللتر 10 ملايين دولار.. “سم العقرب” أغلى سائل في العالم.

صحيفة السوداني

المجتمع الدولي يبدي قلقه من التصعيد العسكري بين الجيش والدعم السريع ويدعو للدخول في اتفاق سياسي نهائي يمهد للديمقراطية

السفارة الأمريكية بالخرطوم تطلق تحذيراً أمنياً لرعاياها بسبب التوترات بين الجيش والدعم السريع

د. إبراهيم البدوي يتبرّأ من الحديث المنسوب له في الفيسبوك حول وجود قوات مصرية في مروي وخلافات الجيش والدعم السريع

حاكم دارفور يحذر من تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في السودان

قيادي بالمجلس المركزي: الإسلاميون يستعدون لبدء عمل خلف قيادات المؤتمر الوطني

تحديد منحة العيد للمعاشيين

بدء إجراءات الكشف الطبي للحجاج من الخرطوم

“ميليتري أفريكا” : الجيش السوداني السابع أفريقيا

أسامة عبد الجليل لـ(السُّوداني): لا يوجد اتّجاهٌ لإنهاء عقود المُحترفين البرازيليين والمجلس امتنع عند التصويت لإقالة ريكاردو.