الهلال يخطط للتعاقد مع برازيلي المريخ





تفيد متابعات أن الهلال يترقب خطوة رسمية من المريخ بشأن لاعبيه البرازيليين لحل أزمة يعاني منها الأزرق لسنوات طويلة.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، فإن الهلال يخطط للتعاقد مع الظهير الأيمن البرازيلي “اليكس سيلفا” حال إنهاء تعاقده مع المريخ، وذلك بعد المستويات المميزة والقدرات العالية التي أظهرها اللاعب إبان مشاركته مع المريخ في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت اختياره في التوليفة المثالية من قبل “كاف” عدة مرات.

وكان خبر راج في الساعات الماضية عن استغناء المريخ عن جميع لاعبيه البرازيليين مع الطاقم الفني البرازيلي وذلك بحسب ما نشرته قناة “بي إن سبورتس”، في وقت تفيد متابعات (الصيحة)، أن المريخ لم يقم حتى اللحظة بالاستغناء عن اللاعبين الأجانب على أن تتضح الصورة بشأنهم خلال الساعات القادمة.