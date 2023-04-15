“كل شيء باسم والدته ولا شي لطليقته”.. تفاصيل طلاق حكيمي تثير جدلا





ذكرت تقارير صحفية في إسبانيا وفرنسا، أن زوجة لاعب كرة القدم المغربي، أشرف حكيمي، فوجئت بأنه وضع أمواله وأملاكه باسم والدته، فيما كانت شريكته السابقة ترغب في نيل حصة من ثروته، إثر مباشرة إجراءات الطلاق.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلا عن مجلة “First mag” الفرنسية، أن زوجة حكيمي، وهي الممثلة الإسبانية، هبة إبوك، فوجئت بأن لاعب باريس سان جيرمان ليس لديه شيء باسمه.

وأثار هذا الخبر ضجة في إسبانيا، لأن زوجة حكيمي ممثلة معروفة وثرية، ويفترض ألا تكون في حاجة إلى المطالبة بجزء من ثروة اللاعب المغربي، بحسب معلقين.

وجرى الإعلان عن انفصال حكيمي وزوجته والدخول في إجراءات الطلاق، بعدما وضعت شابة فرنسية شكوى اتهمت حكيمي البالغ 24 عاما بالاغتصاب.

وجرى توجيه تهمة اغتصاب إلى حكيمي، في حين أنكر الاعب الشهير بشكل قاطع أن يكون قد تورط في الاعتداء الجنسي.

ويعد حكيمي من بين اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي، إذ يكسب أكثر من مليون يورو في الشهر.

ويرتبط اللاعب المغربي بعلاقة وثيقة مع والدته، حيث يحرص على اصطحابها معه إلى فعاليات التكريم ومباريات الكرة.

وتحدث حكيمي مرارا عن والدته، قائلا إنها عملت في مهن صعبة بإسبانيا من أجل إعالة الأسرة وتلبية حاجيتها، وهو ما يجعله يحاول بشكل مستمر أن يرد الجميل.

سكاي نيوز