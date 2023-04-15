السودان .. السلطات تكشف ملابسات جديدة بشأن حادثة ميناء سواكن المثيرة





كشفت قوات الجمارك في السودان، تفاصيل جديدة بشأن حادثة عربة الشرطي بميناء سواكن.

والجمعة، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده “أن السلطات بميناء سواكن قامت برفع مركبة شرطة على سطح أحد مكاتب الميناء، لرفض سائقها الانصياع لتفتيشها والدخول في مشادة”.

وأشارت إلى أن تواجد عربة تتبع لقوات الجمارك داخل الميناء أمر طبيعي في إطار عملها.

وأضافت”لا توجد داخل العربة أي بضائع تم رفعها من ميناء سواكن.

وأوضحت أن الأغراض الموجودة في خلفية العربة عبارة عن أجهزة تتبع الكتروني يتم ارجاعها إلى الخرطوم لغرض الصيانة.

وأكملت” بعد انتهاء العربة من مهمتها داخل الميناء، وعند الخروج طلب مدير الميناء الكابتن طه مختار من سائق العربة الوقوف ليقوم بتفتيشها”.

وأردفت” رفض السائق الانصياع لأوامر مدير الميناء، مبيناً أنه قد قام بالإفصاح عن ما بداخل العربة مسبقاً، وأن العربة تتبع لقوات الجمارك كما أنه ليس لمدير الميناء سلطة تفتيش لأي مركبة أو سلعة تخرج من الميناء بل هي سلطة قوات الجمارك”.

وأشارت إلى أن مدير الميناء،استنصر بعدد كبير من عمال الميناء وأمر سائق (الكرين) برفع العربة على سطح المبنى.

وأعلنت قوات الجمارك أنه تم فتح بلاغ في مواجهة مدير ميناء عثمان دقنة بقسم جنايات جمارك البحر الأحمر.

باج نيوز