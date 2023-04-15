بالصورة.. لخدمة ضيوف الرحمن.. منصة شحن “مُتنقلة” للجوّالات بالمسجد الحرام





أطلق الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، منصة الشحن المتنقلة لشحن أجهزة الجوّال، لخدمة ضيوف الرحمن والمُعتكفين بالمسجد الحرام.

وقال السديس: إن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نُسُكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وفق رؤية2030‪ .

وأوضح مساعد الرئيس العامّ لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المهندس سلطان القرشي، أن المنصة عبارة عن منصة شحن ثابتة مزودة بشاشة LED يوضح فيها طريقة وآلية استخدام الشواحن وتحتوي على عدد من الشواحن المتنقلة مزودة بثلاثة كابلات تدعم شحن جميع الأجهزة الذكية بتقنية الشحن السريع.

ولفت إلى أن تلك المنصة توفر شاحناً متنقلاً يُؤخَذ من منصة الشحن الثابتة ويتم إرجاعه بعد استخدامه، كما يتم متابعة المنظومة من خلال أجهزة تتبُّع المنصات وصيانتها لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه.

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