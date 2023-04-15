وحدة بين لجان مقاومة وقوى مدنية ونقابات ضد عودة “الوطني”





أكدت لجان مقاومة وتجمعات مهنية ونقابية وقوى مدنية رفضها لعودة عناصر حزب المؤتمر الوطني “المحلول بأمر الثورة الشعبية في السودان”، وقالت إن الخلافات لن تمنعها من العمل المشترك للتصدي لهذه الأنشطة والممارسات.وفي الوقت نفسه، قالت تنسيقيات لجان المقاومة في كرري إن قوات الأمن قمعت تجمعات سلمية أمس الجمعة، في أم درمان، قبيل انطلاق المواكب المعارضة لإفطار جماعي ينظمه أعضاء المؤتمر الوطني “المحلول” في المنطقة.

وكانت تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم قد أكدت دعمها لمواكب تنسيقيات لجان مقاومة كرري أمس الجمعة، للتظاهر ضد عودة نشاط حزب المؤتمر الوطني “المحلول”. إلى ذلك، قال بيان مشترك حمل توقيعات لجان مقاومة وقوى مدنية وأحزاب ونقابات: “نحن في لجان المقاومة وجميع القوى المدنية الديموقراطية السياسية والمهنية، نقر بوجود اختلافات كبيرة بيننا في الوسائل والأدوات، كسِمة من سمات الديموقراطية والتعددية التي نناضل من أجل ترسيخها”. وأضاف البيان: “يجب علينا أن نعترف بهذه الاختلافات والتباينات، لكن الواجب علينا ألا نجعلها معول هدمٍ، ولا نسمح لها بأن ترقى لتكون أولويةً يستغلها أعداء الانتقال الديموقراطي الحقيقي، أو تتحول إلى عقبةٍ كؤود أمام تحقيق وحدة قوى الثورة وتوحيد نضال الحركة الجماهيرية”.

ونوّه البيان المشترك بعودة عناصر ما يسمى بالمؤتمر الوطني “المحلول والساقط بأمر ثورة ديسمبر المجيدة” وظهورهم على السطح وممارسة “النشاط العلني الإجرامي وخلق الفتن”، وعدّ ذلك أحد إفرازات “انقلاب 25 أكتوبر”.وقال البيان إن الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعاد التمكين الاقتصادي والمالي والوظيفي لعناصر حزب المؤتمر الوطني “المحلول”، ووفر حماية لمصالحهم، ودعم نشاطهم، في استفزاز واضحٍ للشعب السوداني – على حد تعبير البيان.ولفت البيان إلى أن السودانيين لم ينسوا “عهود البطش والفساد والاستبداد الثقيلة”، وأن عناصر الحزب المحلول “قد نسوا أو تناسوا أن ثورة ديسمبر المجيدة قد فرضت نفسها وأدواتها وشرعيتها” – بحسب تعبير البيان.وشدَّد البيان على أن الشعب السوداني قطع الطريق أمام عودة الاستبداد مرةً واحدةً وإلى الأبد، وقرر أن لا مجال للسير عكس عقارب التاريخ، وطوى الصفحة الأخيرة من حُكم نظامهم الدموي.

وأوضح البيان أنه بناءً على شواهد عودة حزب المؤتمر الوطني “المحلول” إلى الواجهة، قررت لجان المقاومة والقوى المدنية والكيانات النقابية والمهنية والأحزاب الموقعة على البيان الوحدة وسلمية النضال

صحيفة التيار