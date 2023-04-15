لأول مرة.. مدينة أمريكية كبرى تسمح برفع الأذان 5 مرات يوميا





وافق مجلس مدينة مينيابوليس، في ولاية مينيسوتا الأمريكية، بإجماع الأصوات، على السماح برفع الأذان 5 مرات يوميا من خلال مكبرات الصوت.

ومن المتوقع أن يصدق رئيس البلدية جاكوب فراي على الإجراء الأسبوع المقبل. حسب صحيفة “الديلي ميل”.

وأفادت صحيفة “مينيابوليس ستار تريبيون” بأن مجلس بلدية مينيابوليس وافق بالإجماع، الخميس، على تعديل قانون الضوضاء في المدينة، والذي كان يمنع رفع الأذان خلال صلوات الفجر والمغرب العشاء يوميا وفي أوقات معينة من العام بسبب قيود الضوضاء.

وقال الإمام محمد دكولي من مسجد النور في مينيابوليس ، الذي كان من بين العديد من القادة المسلمين الذين شهدوا التصويت: “أصبحت مينيابوليس مدينة لجميع الأديان”.

الجدير بالذكر، أنه يوجد في مينيابوليس عددًا كبيرا من المهاجرين من شرق إفريقيا منذ تسعينيات القرن الماضي على الأقل ، وأصبحت المساجد شائعة الآن.

صحيفة البيان