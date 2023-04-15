البرهان يبعث برسالة طمئنة بشأن الإشكال الطارئ بين الجيش والدعم السريع





في محاولة لنزع فتيل الأزمة في السودان، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان فجر السبت، استعداده للقيام بأي خطوة من شأنها حل الإشكال بين الدعم السريع والجيش السوداني. وفق ما نقل مجموعة من الوسطاء في بيان.

وحاول البرهان طمأنة السودانيين قائلا إن الإشكال الطارئ بين الجيش والدعم السريع في طريقه للزوال.

تعهد بعدم التصعيد

أتت تصريحات البرهان بعدما أكد بيان صادر الجمعة عن قادة الحركات السودانية أفاد بأن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، تعهد بعدم التصعيد على خلفية الأزمة الأخيرة في منطقة مروي شمال البلاد.

وأضاف البيان أن “دقلو وبعد حوار صريح وجاد أكد التزامه التام بعدم التصعيد واستعداده للجلوس مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في أي وقت ومن غير قيد أو شرط”.

“حوار يحقن الدماء”

كما أوضح أنه على “استعداد للحوار بغية الوصول إلى حل جذري للأزمة يحقن الدماء ويحقق الأمن والطمأنينة للعباد والبلاد”.

ووقع على البيان كل من مالك عقار اير، ومني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم محمد ومحمد عيسى عليو وعبدالله علي مسار.

وكشفت مصادر سياسية عن تحرك بعض السفراء وممثلي الآلية الرباعية للوساطة بين الطرفين بالتنسيق مع الآلية الثلاثية.

صحيفة الصيحة