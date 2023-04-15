توقيف المتهم الرئيس في الهجوم على موظفي بنك الادخار





أعلن والي شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن- أمس الجمعة- عن القبض على المتهم الرئيس في الهجوم على موظفي بنك الادخار بمحلية الكومة الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص ونهب 6 ملايين جنيه، عبارة عن مرتبات عاملين.

وقال نمر لدارفور24: إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم الرئيس المتورِّط في الهجوم على موظفي بنك الادخار.وأبان بأن المتهم الرئيس في الهجوم عنصر يتبع لقوات الدعم السريع، وتم تسليمه لقوات الشرطة.وكشف عبد الرحمن عن قائمة من المتهمين والمشتبه بهم بحوزة قوات الأمن، وتم فتح بلاغ ضدهم، وسيتم القبض عليهم تحت أي لحظة.

وذكر عبد الرحمن أنهم أبلغوا لجنة اعتصام الكومة والإدارة الأهلية بالتطورات الجديدة وطالبوهم بمساعدة السلطات للقبض على بقية الجناة لجهة أن بعضهم ينحدرون من محلية الكومة.وزاد: طلبنا من المعتصمين استلام الجثث، وفتح الطريق القومي “الفاشر- الخرطوم” ومراعاة ظروف المسافرين.

وأغلق أهالي محلية الكومة الطريق القومي “الفاشر- الخرطوم” لليوم الرابع ورهنوا السماح بعبور المركبات السفرية بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.وأغلق أهالي القتلى كذلك محيط منزل الوالي بمدينة الفاشر وبعض الطرقات الرئيسة وتسببوا في شلل تام للحركة في المدينة.

صحيفة التيار