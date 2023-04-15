الهلال يغلق الأبواب على المتربصين: فلوران ابينجي مزيد الثقة بالبقاء .. وإمكانية تجديد العقد





أسدل مجلس إدارة نادي الهلال الجدل الذي أثير أخيراً حول المدرب الكونغولي، فلوران ابينجي وكشف المجلس في بيان رسمي أن المدرب سيستمر مع الفريق حتى نهاية عقده،وقد جاءت الحملة الإعلامية والجماهيرية الغاضبة والمطالبة بإقالة المدرب فلوران عقب خروج الهلال من دوري الأندية في المجموعات أمام الأهلي المصري بالهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل،في الوقت الذي واصل فيه المدرب نفسه حالة التوهان في الأندية العربية وذلك عقب الخسارة بهدفين لهدف في مباراة المنامة البحريني ويصعد الهلال إلى الدوري القادم بفارق الأهداف في المباراتين ذهاباً وإياباً.

وبالمقابل أمَّن القطاع الرياضي على قراره الحالي ومنح المدرب فرصة أوسع لتقديم ما لديه، وأشار في البيان منذ مغادرة الفريق لمسابقة أبطال إفريقيا، لاستغلال ذلك في خلق الفوضى، منوهًا إلى أن أي تعثر يمثل فرصة للتجويد ومراجعة أماكن الخلل ومعالجتها بصورة مهنية واحترافية، بعيدًا عن القرارات الارتجالية، والمسكنات اللحظية، التي لا تتماشى مع رؤية النادي وجدَّد المجلس دعمه ووقفته اللامحدودة خلف المنظومة الفنية للنادي الحالية، واصفًا إياها بالقوية والمتماسكة،وأضاف القطاع الرياضي في الهلال أن المدرب” الكونغولي فلوران إيبينجي سيستمر في قيادة الطاقم الفني حتى آخر يوم في عقده، وأن عقده قابل للتجديد، عقب نهايته وقال القطاع الرياضي ما معناه” لا توجه في الوقت الراهن لإنهاء تعاقد المدير الفني فلوران أو أي لاعب، كما نفى دخوله في أي مفاوضات مع أي لاعب وطني أو أجنبي حتى الآن وأكد إغلاق الأبواب على المتربصين.

صحيفة الصيحة