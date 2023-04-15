اشتباكات السودان.. طائرات الجيش تتدخل وانفجار عنيف بالخرطوم





سمع دوي انفجار ضخم في العاصمة السودانية فيما تحدثت وسائل إعلام عن تدمير الطيران الحربي لمعسكر تابع لقوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل.

تتسارع الأحداث في السودان حيث اندلعت صباح اليوم السبت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وحول أماكن سيطرة كل منهما، فيما دعت السفارتان الأميركية والروسية، وكذلك القوى المدنية في السودان إلى التهدئة.

الجيش السوداني:

طائرات حربية تحلق في سماء الخرطوم

دوي انفجار عنيف في العاصمة السودانية

وسائل إعلام سودانية: أنباء عن تدمير الطيران الحربي معسكرا بمنطقة شرق النيل تابع لقوات الدعم السريع

احتراق طائرات مدنية في مطار الخرطوم

الجيش السوداني يعلن أن سلاح الجو ينفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع

القوات المسلحة السودانية تؤكد أنها لا تزال تسيطر على كل القواعد والمطارات

الجيش السوداني يؤكد أنه “يسيطر تماما” على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة

الناطق باسم الجيش السوداني يقول إن القتال يدور حول بعض المرافق الاستراتيجية

اشتباكات السودان.. روايتان متضاربتان من الجيش والدعم السريع

عناصر من الجيش السوداني في الخرطوم – أرشيفية

إطلاق نار كثيف في الخرطوم.. وشهود يتحدثون عن “تحرك دبابات”

قوات الدعم السريع:

قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الرئاسي السوداني

قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مقر عبد الفتاح البرهان

السيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيّض

السيطرة على عدد من المواقع بالولايات

سكاي نيوز عربية