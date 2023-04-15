سياسية
الفريق أول البرهان : فوجئت بمهاجمة قوات الدعم السريع لمنزلي في التاسعة صباحا .. والأوضاع تحت السيطرة تماما الان
* البرهان للجزيرة: قوات الدعم السريع هي من هاجمت مقراتنا ببيت الضيافة
* إذا استمرت حالة الحرب فسندخل قواتنا للخرطوم من مناطق مختلفة
* ما زلنا نحكم صوت العقل ونطالب بإعادة قوات الدعم السريع التي دخلت الخرطوم إلى أماكنها
* لدينا احتياطات جيدة وقواعد عسكرية لم نقم بتحريكها حتى الآن
* لم يستطع أحد دخول القيادة العامة والأمور تحت السيطرة
* قوات الدعم السريع تسللت للمطار عبر صالة الحج والعمرة وأحرقت بعض الطائرات وقواتنا تعاملت معها
* كل المرافق الاستراتيجية من القيادة والقصر تحت السيطرة
* قوات الدعم السريع تحرشت بالجيش في منطقة المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم.
صحيفة السوداني