حمدوك : نرفض اى تدخل أجنبى فى الشأن السودانى





أكد د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق رفضه أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني ، وشدد على ضرورة العودة للحوار السياسي ، وقال فى مؤتمر صحفى امس من مقر اقامته بابوظبى : أكرر الدعوة لقيادة الجيش وقيادة الدعم السريع للجلوس في مفاوضات مباشرة لحلحلة الخلافات التي أدت لهذه الأزمة ، واضاف : لا بديل عن الحوار والحل السياسي في السودان للوصول إلى حل يرضي الجميع ، واعتبر ان الحوار هو الخيار الوحيد لتجنب انزلاق السودان لحرب أهلية ، مبينا ان السودان لم يواجه أزمة بهذا الحجم في منذ الاستقلال ، واوضح ان هناك صعوبة في التواصل مع القيادات في الميدان الآن ، واردف : أنا ما زلت متفائلا فمهما نرى من انسداد أفق وظلامية تظل هناك إمكانية للجلوس والتفاوض والوصول لحل ولم نصل إلى طريق مسدود بعد هناك إمكانية للحل والتفاوض ، ونوه لوجود إمكانيات لقضايا كانت مستعصية بمجهودات سعودية اماراتية خاصة فى اليمن وقال : نتمنى الا يكون السودان نشاذ وطالب حمدوك بوقف الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع اليوم قبل الغد لجهة ان المنتصر فيها خسران.

مزمل صديق

صحيفة الجريدة