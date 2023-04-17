بيان جديد للجيش السوداني لن نستطيع الاستغناء عن خدمات الدعم السريع لأن البلاد في أشد الحاجة لابنائها





بسم الله الرحمن الرحيم

*القيادة العامة للقوات المسلحة*

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣م

أبناء شعبنا الكرام

تتقدم لكم قواتكم المسلحة بالتحية والتقدير، كما وتعتذر عن الظروف الصعبة التي يعايشها شعبنا خلال هذه الأيام، والتي خلقها تمرد قيادة الدعم السريع غير المبرر على الدولة، ونثمن صبر ومساندة شعبنا لجيشه الوطني الذي لم يكن مثارا للشك على مدى تاريخه الطويل، ونرفع اهم القبعات احتراما على وقفتهم الصلبة خلف جيشهم خلال هذه المحنة الوطنية.

اسمى آيات الشكر لأبناء بلادنا الخلص من منسوبي قواتنا المسلحة، الذين قدموا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من خلال تصديهم لهذا الخطر الداهم الذي لم يسبق أن عايشته بلادنا الغالية من قبل.

وفي ظل هذا المنعطف التاريخي الحاسم، ندعو جميع أبناء بلادنا من منسوبي الدعم السريع الذين قدموا لبلادهم خدمات جليلة سابقة لا تنكر ، للمسارعة بالإنضمام إلى القوات المسلحة الأبية لخدمة بلادهم بين صفوفها، فنحن نربأ بهم أن يكونوا مطية لخدمة أهداف وأجندة لشخص واحد، بل لتوجيه طاقاتهم بين إخوانهم في الجيش السوداني ومكونات المنظومة الأمنية للدولة، التي سيجدون بين صفوفها مايستحقونه من تأهيل وتقدير، ولن تستغنى عن خدماتهم بالتسريح لأن البلاد لا زالت في أشد الحوجة لسواعد بنيها مجتمعة.

نؤكد لشعبنا الكريم أن قيادة القوات المسلحة ستظل على عهدها وكلمتها معه بألا تراجع ولا نكوص عن تنفيذ المسار السياسي الذي التزمت به.

نتمنى من المولى عز وجل أن يعود إلى سبيل الرشد الذين تمادوا في هذه الحماقات التي وصلت بالبلاد إلى هذا المنزلق الذي حذرنا منه في مناسبات عديدة، وأن ينتهي هذا الكابوس المزعج الذي جثم على وطننا خلال الأيام السابقة، لينعم أبناءه بالأمن والإستقرار والعيش الكريم

الجنة والخلود لشهداءنا الكرام

عاجل الشفاء لجرحانا

عاشت بلادنا حرة أبية

عاشت قواتنا المسلحة عزا وفخرا للبلاد

*مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة*

صحيفة الصيحة