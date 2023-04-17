الكشف عن وساطة دولية يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحل الصراع بين الجيش والدعم السريع





علمت (المصادر) أنّ ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، يقود وساطة دولية لرأب الصدع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت المصادر إنّ واشنطن والترويكا، تدعم قيادة بن سلمان لمشروع الوساطة. وأوضحت المصادر أن الوساطة ترتكز على وقف التصعيد العسكري من الطرفين، والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا للسودان، كون الحرب الدائرة يمكن أن تُدخل البلاد في أتون صراعات قبلية تفضي لدوامة من العنف والدماء والتشظي بين أبناء البلد الواحد.

وأضافت المصادر لـ(السوداني): “بن سلمان يدفع بكل ثقله لطي الصراع السوداني في أقرب وقت، حتى لا يصل الأمر لمرحلة يصعب السيطرة عليها، وأجرى اتصالات مع أطراف الأزمة بالسودان ومع زعماء العالم، مؤكداً أن الأزمة يمكن تداركها ونزع فتيلها في الوقت الحالي”.

ومن المتوقع أن تنعقد بمدينة جدة السعودية، مائدة مستديرة تجمع أطراف الأزمة في السودان، حال التوصل لاتفاق حول إيقاف عملية إطلاق النار، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في العاصمة الخرطوم وبقية المدن في الولايات.

صحيفة السوداني