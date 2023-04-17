فولكر: لم أتواصل مع حميدتي ولم أسمع بالأنباء المنتشرة عن مقتله





وفق تصريحات جديدة اليوم في مؤتمر صحفي.

قال المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتيس، إنه لا يملك معلومات حول الجهة المسيطرة على المطار في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تقديمه إحاطة لمجلس الأمن.

وأشار بيرتيس إلى أنه لم يتواصل مع قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو اليوم، في رده على سؤال عن الأنباء المنتشرة عن مقتله.

وأضاف” لم أسمع بتلك الأنباء التي تشير إلى مقتل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو”.

وأضاف” لا أعلم شيئًا عن ذلك لقد كنت في جلسة لمجلس الأمن”.

وأوضح فولكر أنه كان على تواصل في اليومين الماضيين مع القائدين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، بهدف الوصول إلى إيقاف الحرب.

وأشار إلى أنه يتواجد في منزله بسبب الأحداث التي تشهدها العاصمة الخرطوم.

باج نيوز