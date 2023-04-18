الناشط السوداني الشهير عثمان ذو النون يرد على الشامتين والساخرين من اعتقاله بتدوينة قوية: (استحي علي رجولتك المنقوصة وانا لما اتقبضت كنت بفتش في بنزين عشان اوصل حريم)





رد الناشط السوداني الشهير عثمان ذو النون على بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفهم بالشامتين من اعتقاله أمس الأحد.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد كتبت ذو النون تدوينة رد بها على سخرية البعض منه وذلك على حسابه الرسمي والمتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الناشط المعروف رداً على سخرية البعض من اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع بعد اقتحامه لأحد معسكراتهم بالعاصمة الخرطوم: (انا لما اتقبضت بفتش في بنزين عشان اوصل حريم بيتجاروا تحت الرصاص عشان يشيلن حبة سكر ودقيق وصايمات).

وتابع ذو النون بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (انت الشمتان وراقد تحت السرير وبتكتب … استحي علي رجولتك المنقوصة .. وأقلاها اكتب موقف للتأريخ).

وختم تدوينته القوية: (الحرب ليست نزهة ..المطالب تمثلنا.. الجيش جيش السودان.. ولا نامت أعين الخونة وعملاء السفارات والطامعين في السلطة علي الأشلاء).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين