شاهد بالفيديو.. الناشط والدرامي السوداني لؤي محترم يسخر من قائد الدعم السريع حميدتي بعد هزيمته أمام الجيش ويقلده بطريقة كوميدية (الزول الغنى لي شال البلا وزقلو رجعوا منو القروش)





نشر الناشط والدرامي السوداني المعروف لؤي محترم مقطع فيديو تناقله وتداوله المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد سخر محترم من قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي وذلك هزيمته أمام الجيش السوداني إثر اشتباكات بدأت ولم تنتهي بين قواته والقوات المسلحة.

لؤي قام بتقليد جميدتي بطريقة طريفة وكوميدية نالت اعجاب المتابعين, حيث قام بتقليد لهجته وهو يطالب من مساعديه بإعادة المبلغ للفنان الذي تغنى له قبل أيام بأغنية أثارت ضجة واسعة قال فيها (شال البلا ةزقلو محمد حمدان دقلو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين