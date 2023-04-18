القوات المسلحة تدين السلوك الإرهابي لمليشيا الدعم السريع الذي نمثل في (..)





القيادة العامة للقوات المسلحة

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣م

تدين

القوات المسلحة بأشد العبارات،

السلوك الإرهابي لمليشيا الدعم السريع

الذي تمثل في إستهداف البعثة الأمريكية ومقار برنامج الغذاء العالمي في الفاشر والاعتداء على منزل سفير الاتحاد الأوروبي، واحتجاز أجانب وضباط سودانيين، ونهب الأسواق بنيالا وكبكابية وقارسيلا بوادي صالح ، إضافة إلى أعمال السلب و النهب لممتلكات المواطنين التي تمت في ولاية الخرطوم بجانب التعدي علي المنشآت الصحية الخاصة وتهديد الكوادر الصحية والطبية و ضرب محطات الكهرباء والمياه وتدمير الطائرات المدنية الرابضة بمطار الخرطوم.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة