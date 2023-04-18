الجيش السوداني يدين السلوك الإرهابي لمليشيا الدعم السريع





أدانت القوات المسلحة في السودان، السلوك الإرهابي لمليشيا الدعم السريع الذي تمثل في استهداف البعثة الأمريكية ومقار برنامج الغذاء العالمي في الفاشر.

وقالت القوات المسلحة، بحسب تعميم صحفي، إن مليشيا الدعم السريع قامت باحتجاز أجانب وضباط سودانيين، ونهبت الأسواق بنيالا وكبكابية وقارسيلا بوادي صالح.و أوضحت أنها نهبت ممتلكات المواطنين في الخرطوم، وتعدت على المنشآت الصحية الخاصة، وهددت الكوادر الصحية والطيية، وضرب محطات الكهرباء، المياه، وتدمير الطائرات المدنية بمطار الخرطوم.

باج نيوز