كباشي يطلق تصريحات جديدة





أعلن عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، عن سيطرة القوات المسلّحة على مقرّات الدعم السريع بكلّ الولايات في السودان، عدا اثنين.

وقال شمس الدين كباشي في تصريحاتٍ لقناة الحدث، الثلاثاء، إنّهم يستخدمون القوّة العسكرية بالقدر المطلوب حفاظًا على أرواح المدنيين.

وأعلن في الوقت ذاته، عن هدنة تبدأ في السادسة من مساء اليوم ولمدة 24 ساعة، مشيرًا إلى أنّ الدعم لا يلتزم بالهدنة ويستغلّها للهجوم على مقرّات الجيش.

وشدّد كباشي على عدم قبول أيّ وساطة، لجهة أنّه شأن عسكري ويعتبر تمردًا لا علاقة له حتى بالسياسيين.

وأضاف” البرهان بخير وهو من يدير المعركة ضد المتمردين”.

وأردف”لا انشقاقات في الجيش، لكنّ الانشقاقات في الدعم السريع صحيحة 100%”.

باج نيوز