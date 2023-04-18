الصحة بالجزيرة تعلن جاهزيتها لإستقبال الحالات المحولة من الصحة الإتحادية





أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة جاهزية كافة المؤسسات الصحية بالولاية لإستقبال كل الحالات المحولة من وزارة الصحة الإتحادية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية .

وقال الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة في تصريح لسونا أن وزارته ستقوم اليوم بفتح باب التطوع للكوادر الطبية والمساعدة لتقديم الخدمة الطبية لأهلهم في ولاية الخرطوم عبر الإدارة العامة للطب العلاجي داعياً المولي عز وجل أن يحفظ السودان وأهله وان ينعم شعبنا بالأمن والأمان والإستقرار.

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