توضيح عاجل للجيش في السودان





دعا الجيش في السودان، المجتمع الدولي، إلى فهم الصورة الكاملة لما يجري في البلاد، والضغط ضدّ الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها محمد حمدان دقلو وقوات الدعم السريع التابعة له.

وقال الجيش في تعميمٍ صحفي جديد، إنّ قائد مليشيات يستخدم المدنيين مدرعات داخل الخرطوم، وإنّ قواته ترتكب جرائم بشعة منذ أنّ أطلقت أول رصاصة في الخرطوم صباح الخامس عشر من أبريل والتي سحبت القوات المسلّحة إلى حرب حاولت تفاديها منذ زمن لمصلحة الشعب.

وكشف عن رصد وتوثيق لعديد من الانتهاكات ضد المدنيين التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في داغلو في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف” الغزو، أخذ الدرع في العديد من المستشفيات في جميع أنحاء الخرطوم واستخدامه كساحة لهجماتهم، وتمركز أسلحة ثقيلة داخل شوارع الأحياء السكنية، بجانب غزو منازل المدنيين واستخدام أسطحها كساحة لهجمات القناصة،و رفضه السماح للمواطنين بمغادرة الخرطوم بكسر الهدنة الإنسانية لاستخدامهم كرهائن لأطول فترة ممكنة، كما شنّ هجمات على الدبلوماسيين في الخرطوم والتي نتخذها إجراءات إيجابية لتأمين أماكن إقامتهم من عقب الهجمات”.

وأشار إلى أنّ القوات المسلحة السودانية تقاتل من أجل سيادة السودان ضد مليشيات تحاول الاستيلاء على السلطة في السودان بقوة ذخيرتها.

وأضاف”مع ذلك، تقف القوات المسلحة السودانية منفتحة على السلام والتفاوض على السلام في جميع مراحل هذه الأوقات العصيبة بالنسبة للشعب”.

باج نيوز