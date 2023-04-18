الجيش يوضّح تفاصيل بشأن”خرق الهدنة” ويكشف عن مؤامرة خطيرة





يقول مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلّحة، إنّ الموقف العام مستقرٌ، عدا مناوشات محدودة في محيط منطقة القيادة والمطار.

كشفت القوات المسلّحة في السودان، عن عدم التزام مليشيا التمرّد بمقترح الهدنة المقدّم من أطراف دولية لمدة 24 ساعة، وأشار إلى أنّ مناوشاتهم لمحيط القيادة والمطار لم تتوقف.

وقال الجيش، إنّ المرحلة الثانية بدأت فجر اليوم، لتأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولاً إلى وسط الخرطوم بالتزامن مع بقية المناطق تدريجيًا.

وأضاف”متابعتنا لمعلومات دقيقة بفصول عملية التآمر ومؤشرات قوية بتورّط أطراف إقليمية ومحلية نفصح عنها في الوقت المناسب”.

وأعلن الجيش عن هروب للمتمرّدين من مطار مروي، ومحاولة القيام بأعمال سلب ونهب بالمدينة ما استدعى التعامل الحاسم بالقوات الجوية وتكبدهم لخسائر فادحة.

وتابع” استمرّت أعمال التضييق على المواطنين وحرق سوق الخرطوم بحري وترويع للمواطنين بمناطق متفرّقة داخل وخارج العاصمة وعمل ارتكازات في عدة مناطق للنهب”.

وأعلن عن تصدي القوات في الفرقة الخامسة لمحاولة اقتحام فاشلة غرب الأبيض، وكبّدت المليشيا المتمردة خسائر فادحة.

باج نيوز