نداء و استغاثة من وزارة الصحة الإتحادية تدعو لإيقاف الحرب





وزير الصحة الاتحادي: الاستمرار الحرب كارثي علي الصحة بالبلاد

دعت وزارة الصحة الإتحادية بضرورة ايقاف العمليات المسلحة و إشعال النيران التي طالت المرافق الصحية في ولاية الخرطوم والتي تواجه إنهيارا كامل في القطاع الصحي العام والخاص خرجت علي اثره 16مستشفي عن الخدمة و قد يزيد العدد اذا استمرت الحرب.

تمثل ذلك في الدمار المباشر للمستشفيات و صعوبة وصول الكوادر الصحية و الأطباء و عدم تمكن سيارات الإسعاف من اداء مهامها و قصور أساسيات التشغيل و علي رأسها التيار الكهربائي و توفير وقود تشغيل المولدات الكهربائية اضافة لتزايد الاصابات بالمستشفيات و تزايد الحاجة للامداد في وقت تفتقر فيه البلاد الي كثير من الأدوية و المستهلكات الطبية و علي راسها نقص الأدوية الأساسية و أكياس الدم.

وأشار وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم إلى آثاراً كارثية على النظام الصحيّ الذي كان يصارع أساساً قبل الأزمة الراهنة. و باستطالة مدة الحرب هناك العديد من الآثار الصحية السالبة علي أصحاب الأمراض المزمنة و امراض الكلي و الأورام و عمليات تحصبن الاطفال و الطواريء و الاوبئة التي يتوقع ان تكون في تزايد كبير مع بداية خريف هذا العام.

و عليه وجه السيد وزير الصحة الاتحادية نداءات عاجلة بضرورة السعي في إيقاف الحرب و الالتزام بفتح مسارات للاسعاف وسيارات المرضي و النداء للمنظمات الدولية بضرورة تقديم العون بالامدادات الطبية العاجلة التي حددتها الوزارة

كما تقدم بالشكر للمؤسسات الصحية على تقديم الخدمات للمرضى في هذه الظروف شاكرا الكوادر الطبية لتقديم المبادارت خدمة للمواطنيين ،مناشدا كل الكوادر الطبية بالعمل على تقديم الخدمة للمواطنيين عبر المستشفيات الأقرب لمناطق سكنهم، داعيا القوات النظامية بتسهيل حركة الكوادر الطبية و الإسعافات .

كما تقدم بالشكر للمبادرات المجتمعية بتوفير الوقود للمستشفيات داعيا لتحرك القطاع الخاص و رجال الأعمال للدعم في تشغيل المستشفيات و توفير الوقود و غذاءات المرضي و ترحيل الكوادر الطبية.

كما وجه سيادته الصندوق القومي للامدادات الطبية بفتح الأبواب وتسهيل عمليات الامداد الطبي للمستشفيات عبر لجنة اجراءات طواريء دون الحوجة لاجراءات مكتبية طويلة.

صحيفة الصيحة