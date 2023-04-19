السودان .. أصوات دوي هائل واشتباكات بالقصر والقيادة العامة





تجدّدت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، بين الجيش وقوات الدعم السريع المتمرّدة، الأربعاء.

وقال شهود عيان لـ”باج نيوز”، إنّ مسرح الاشتباكات كان حول محيط القيادة العامة والقصر الجمهوري، حيث تمّ تبادل إطلاق النار بين الجيش والقوات المتمرّدة.

وأشار إلى أنّ أصوات الرصاص والأسلحة الثقيلة كان عاليًا مع شروق الشمس اليوم الأربعاء.

وكانت سماء الخرطوم، قد شهدت تحليق للطائرات الحربية.

وفي ذات السياق، شهدت مناطق كافوري وشمبات اشتباكات عنيفة وقصف بالأسلحة الثقيلة بين الجيش والقوّة المتمرّدة.

وكان الجيش وقوات الدعم السريع، قد أعلنا عن هدنة لمدّة 24 ساعة، قبل أنّ يعلن الأوّل عن خرق من قبل القوّة المتمرّدة.

باج نيوز