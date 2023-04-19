السُّلطات الأمنية تقطع الاتصالات من الهواتف المحمولة لقيادات الدعم السريع





واصل الجيش، تضييق الخناق على قائد قوات الدعم السريع الفريق أول، محمد حمدان حميدتي في معركة كسر العظم التي تُجرى بين الجيش والدعم السريع.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ(السوداني)، أن السلطات الأمنية في الخرطوم قطعت مساء أمس، الاتصالات من الهواتف المحمولة لقيادات الدعم السريع وحرسهم الخاص ولعدد من الضباط والجنود.

وقالت المصادر: “فقدت الدعم السريع في الساعات الأولى من التمرد، المركز الرئيسي للقيادة والسيطرة، بعد أن تمّ قصف وتدمير مبنى رئاسة الدعم السريع، قبالة القيادة العامة للجيش السوداني، حيث كان يحوي المبنى على أحدث شبكات الاتصالات والتجسُّس، التي أشرفت على تركيبها شركة فاغنر الروسية”.

وأضافت: “السلطات الأمنية أوقفت فعالية مختلف شرائح الاتصالات التي بحَوزة قادة الدعم السريع وأفراد حراستهم بما فيهم قائد الدعم الفريق أول محمد حمدان حميدتي، وجميع إخوانه والمقربين منه”.

وأوضحت المصادر أنّ هذه الخطوة ستفقد قادة الدعم، المزيد من عدم السيطرة على قواتهم.

صحيفة السوداني