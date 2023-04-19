جاهزية مراكز غسيل الكلي بالجزيرة لاستقبال مرضي الغسيل من ولاية الخرطوم





اكد دكتور طارق عباس العجوة مدير الادارة العامة للطب العلاجي وزارة الصحة ولاية الجزيرة خلال اجتماع اللجنة للعليا للطوارئ الصحية المنعقد بقاعة رئاسة الصحة اكتمال كاقة الترتيبات لاستقبال المرضي من ولاية الخرطوم والولايات الاخري لتلقي الخدمات الطبية والعلاجية عبر مؤسسات الولاية الصحية وامن علي ارتكاز عدد كبير من عربات الاسعاف بالطرق القومية مشيرا ان وزارة الصحة عملت علي تكوين غرفة للطوارئ برئاسة الوزارة للوقوف علي العقبات التي تعترض تقديم الخدمة الطبية والعمل علي تذليلها …

من جانبة اعلن دكتور الصادق التجاني مدير مراكز غسيل الكلي بالولاية علي زيادة عدد الورديات في مراكز الغسيل البالغة ١٧ مركز بالولاية لاستيعاب مرضي الغسيل من ولاية الخرطوم مومنا علي توفر مخزون كافي من الامداد الدوائي والغسلات بالمراكز تم استلامها كاملة من الصندوق القومي للامدادات الطبية قبل الاحداث التي شهدتها ولاية الخرطوم .

صحيفة الصيحة