توضيح عاجل للجيش في السودان





كبّد الجيش في السودان، القوات المتمرّدة خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير عددٍ من العربات القتالية، بعد تصديه لهجومٍ جديدٍ على محيط القيادة العامة.

وأفاد مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلّحة، الأربعاء،”كان من السهولة بمكان التعامل بضرب تجمعات المتمردين بالقوات الجوية داخل تمركزاتها بوسط الخرطوم والقضاء على التمرد في ساعات.

وأتمّ” لكنّ لا يمكن للقوات المسلحة أنّ تسلك هذا المسلك وتضع حياة الناس على المحك وهذا هو الفرق بين الجيوش الوطنية والمليشيات”.

وجدّد الجيش الدعوة، لأفراد الدعم السريع لتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية والانضمام لصفوفها للخروج من حالة التمرّد.

باج نيوز