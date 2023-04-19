وزير الدفاع الليبي السابق يطلق صرخة تحذيرية بشأن الصراع في السودان





تصاعدت مخاوف الليبيين من تداعيات الصراع المسلح في السودان، على جنوب بلادهم. فبينما حذر بعض السياسيين والخبراء الأمنيين من اختراق الحدود الجنوبية، نبّه آخرون إلى ضرورة التخلص من ظاهرة الميليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية.

حذر وزير الدفاع الليبي السابق محمد محمود البرغثي، من أن ما يحدث بالسودان – بغض النظر عن نتائجه النهائية – سينعكس على الأوضاع في ليبيا، نظراً لوجود حدود مشتركة هشة أمنياً”.

وأردف”هو ما يعني أن عناصر الفريق الخاسر بهذا الصراع قد يجدون بها ملاذاً آمناً وينطلقون منها نحو الأراضي الليبية”.

وأضاف البرغثي في تصريح بحسب صحيفة الشرق الأوسط، الأربعاء،قوات الجنجويد التابعين (لحميدتي) لديهم معرفة جيدة بالساحة الليبية، وبالتالي إذا ما لحقت بهم الهزيمة وطاردهم الجيش السوداني فقد نجدهم على حدودنا”.

وقال”جزء كبير من المرتزقة السودانيين الذين كنا نحاول إعادتهم في إطار مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5) والبعثة الأممية، من المنتمين لهذه القوات”.

ويرى الوزير السابق أن القيادة العامة لـ”الجيش الوطني”بقيادة المشير خليفة حفتر، قد تكون في تحدٍ بالغ إذا ما تحقق هذا السيناريو”.

وتابع”الجميع يعرفون أن (الجيش الوطني) هو المسيطر بشرق ليبيا وجنوبها، وأن حكومة (الوحدة الوطنية) بطرابلس ليست لها سيطرة على الوضع بتلك المناطق؛ فضلاً عما يتردد عن وجود علاقات بين الجيش والجنجويد”.

باج نيوز