



#عاجل | اللواء عبد الباقي بكراوي لطيبة: تم ضرب جميع معسكرات المتمردين وشل حركتهم والان يهاجمون ممتلكات المواطنين فقط

#عاجل | اللواء عبد الباقي بكراوي لطيبة: قوات الجيش مدربة على حرب المدن وسلاحنا الجوي وجه ضربات دقيقة لمواقع المتمردين

#عاجل |اللواء عبد الباقي بكراوي لطيبة: لا يمكن للمتمرد خليفة حفتر تقديم مساعدة للمتمردين في الخرطوم لبعد المسافة ووجود سلاح الجو

#عاجل |اللواء عبد الباقي بكراوي لطيبة: الأصوات التي تدعو إلى العصيان المدني هي أصوات نشاز ولا تمثل أهل السودان