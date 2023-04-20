شاهد بالصور.. بكرم فياض أهالي مدينة ود مدني يستقبلون المواطنون القادمون من الخرطوم عند مدخل المدينة بصواني الإفطار وجمهور مواقع التواصل: (بلادي أنا بلاد ناساً تكرم الضيف وحتى الطير يجيها جيعان)





خطف أهالي مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحوا حديث المتابعين بكرمهم الفياض وموقفهم الجميل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام أهالي ود مدني باستقبال الوفود القادمة من مدينة الخرطوم إلى مدن وقرى ولاية الجزيرة عند مدخل المدينة وتحديداً بالميناء البري لمدني.

وخرج مواطنو المدينة بصواني الإفطار الرمضاني التي تم تجهيزها لإفطار مئات الصائمين الذين غادروا الخرطوم بعد حدوث الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين كال المدح والغزل في أهالي مدينة ود مدني الذين تم وصفهم بأهل الجود والكرم, وأستعان المعلقون بأبيات من قصيدة الشاعر الكبير إسماعيل حسن التي قال فيها (بلادي أنا بلاد ناساً تكرم الضيف وحتى الطير يجيها جيعان).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين