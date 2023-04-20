الجيش السوداني: إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية الذين كان قد تم احتجازهم في مروي أثناء اندلاع تمرد مليشيا الدعم السريع





بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣م

تصريح

بتنسيق بين الجانبين السوداني والمصري ، تم اليوم إجلاء ١٧٧ من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية -الذين كان قد تم احتجازهم في مروي أثناء اندلاع تمرد مليشيا الدعم السريع – إلى جمهورية مصر العربية من مطار دنقلا عن طريق ٤ طائرات نقل عسكري مصرية .

يذكر أن وجود هذه الأطقم التي تتبع للقوات الجوية المصرية كان قد تم ببروتوكول تدريب تم توقيعه بين البلدين عام ٢٠١٨م , ويتم بموجبه إجراء تدريبات مشتركة بين القوتين الجويتين بالبلدين بالتناوب، وكان من المقرر إجراء دورة جديدة من تمرين ( حماة النيل) في مايو القادم.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة