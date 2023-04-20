قانوني يكشف عن العقوبة المتوقعة ضد كريستيانو بعد حركته الغير أخلاقية لجماهير الهلال





كشف القانوني أيمن الرفاعي، عن العقوبة المتوقعة على لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد حركته الغير أخلاقية التي بدرت منه أثناء خروجه من أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

الانضباط والأخلاق

وقال الرفاعي في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”: “مثل هذه الحالات إذا ثبتت التهمة فيها، تدخل ضمن نطاق لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عملا بأحكام المادة (48) لأنها حصلت ضمن مسابقة رياضية معتمدة في الاتحاد وداخل الملعب”.

سلوك مشين

وعرض الرفاعي لائحة العقوبات من الاتحاد السعودي لكرة القدم تنص على أنه في حالة قام أي لاعب بسلوك مشين أو استخدم ألفاظ أو إشارات عدوانية أو مهينة تجاه المنافس أو أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة، سيتم إيقافه مباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال.

رونالد وجمهور الهلال

وكان مقطع فيديو انتشر لرونالدو وهو يوجه “حركة غير أخلاقية” إلى جماهير الهلال، التي قامت بالهتاف في المدرجات “ميسي .. ميسي”، في محاولة لإثارة غضبه عقب المباراة.

الهلال والنصر

الجدير بالذكر أن الهلال فاز على نظيره النصر بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء، ضمن الجولة الـ25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

صحيفة المرصد