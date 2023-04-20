بيان من “الرباعية” بشأن الأوضاع في السودان





حث سفراء المجموعة الرباعية، أطراف النزاع في السودان “الجيش والدعم السريع”، على وقف القتال والعودة إلى الحوار.

وتضم الرباعية كلاً من (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة”.

وجدد سفراء الرباعية في بيان نشرته صفحة السفارة الأمريكية، الأربعاء، دعمهم لجهود الآلية الثلاثية، وحثوا أطراف النزاع على الالتزام بسلامة وحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني وتوفير ممرات آمنة للعمليات الإنسانية.

صحيفة الصيحة