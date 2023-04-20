بعد أنباء تقديمه دعمًا عسكريًا لـ”حميدتي” .. ”حفتر” يردّ ببيان





أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، التي يقودها خليفة حفتر، الخميس، عن عدم تقديم الدعم لطرف ضد الآخر من طرفي الصراع الدائر في السودان.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، ، في بيان: “تنفي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية نفيًا قاطعًا تقديم الدعم لطرف ضد الطرف الآخر في السودان”.

وأشارت إلى أنّها تقوم حاليًا بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية.

وأضافت” مستعدون للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال”.

ومنذ السبت الماضي، يشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

باج نيوز