السودان .. الكهرباء تصدر توضيحا جديدًا





أصدرت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة بيانا توضيحيا بشأن تطورات إرجاع خدمة بيع الكهرباء.

وأفادت في تعميم صحفي، فجر الخميس، أن خدمة بيع الكهرباء، واجهت مشاكل فنية متعددة” مخدمات و شبكات اتصالات”، أدت لتوقفها مع صعوبة الوصول إلى مواقعها للمعالجة.

وأضافت”تمكن المهندسين من إرجاع الخدمة وإدخال المخدمات البديلة وبعض الشبكات”.

وأشارت الشركة إلى أن الخدمة ستتوفر في المكاتب تدريجيا حسب المواقع بعد ايجاد مسارات بديلة غير متأثر بالضرب بواسطه فريقي الاتصالات ( التوزيع والنقل).

باج نيوز