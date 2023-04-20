إثيوبيا تحذر الجهات التي “تسعى للوقيعة” بينها وبين السودان





حذرت الحكومة الإثيوبية، يوم الخميس، جهات قالت إنها تعمل في التحريض والوقيعة بينها والسودان.

واتهم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد في بيان بعض الجهات – لم يسمها، التي تسعى من أجل تحقيق أهدافها السياسية الوضيعة “بنشر الادعاءات الكاذبة”.

وجاء في البيان الإثيوبي:

“للأسف الشديد أن تدعي هذه الجهات بأن إثيوبيا أدخلت قواتها داخل المناطق الحدودية السودانية. فنحن ندين بشدة هذه الادعاءات التي تصبو إلى تشويه علاقات حسن الجار بين إثيوبيا والسودان”.

“نحن نثق تمام بأن الشعب السوداني الشقيق لن يصغي إلى مثل هذه الادعاءات التي تسعى للوقيعة بينه وبين الشعب الإثيوبي الذي يقدر حسن الجوار”.

“إثيوبيا لا تريد البتة أن تقوم بجاه السودان الشقيق أن تقوم تجاه السودان الشقيق بمثل ما قامت به بعض الجهات في انتهاك سيادتها والاستيلاء على أراضيها عندما كانت الحكومة الإثيوبية تمر بحالة صعبة للغاية.

لا ترغب اثيوبيا بتاتا في استغلال الظروف الحالية اليت يمر بها السودان الشقيق، بل كل ما تتمناه هو أن يعود السلام والاستقرار في السودان. ونحذر هذه الجهات أن تكف عن أعمالها المشينة، التي تسعى غلى إحداث الشقاق بين الشعبين السوداني والإثيوبي”.

سكاي نيوز