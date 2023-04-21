رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتلقى إتصالات هاتفية من عدد من الرؤساء ووزراء الخارجية





تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم إتصالات هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. حيث تطرقت للأحداث التي يشهدها السودان حاليا. وتم التأكيد على ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

كما تلقى سيادته أيضا إتصالات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. بجانب وزير الخارجية القطري ومدير المخابرات المصرية.-

الخرطوم ٢٠-٤-٢٠٢٣م