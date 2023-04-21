شاهد بالصورة والفيديو.. في عز الأزمة سودانيون يقفون في الطرقات ويوزعون الحليب بالمجان على المواطنين وأصحاب المركبات ومتابعون: (السودان لا زال بخيره وشعبه يستحق الأفضل في الحياة)





حظي مقطع فيديو تم تصويره في أحد الشوارع السودانية بأعلى نسبة تفاعلات وتم تصنيفه من ضمن أفضل اللقطات المتداولة منذ بداية الاشتباكات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع سودانيون وهم يقفون في الشارع العام ويقومون بتوزيع الحليب مجاناً على المواطنين وأصحاب المركبات.

مصور المقطع اعجبه المشهد وقام بتصويره بعد أن قال (السودان بخير) أما المتابعين والمعلقين على الفيديو أكدوا أن هذا الشعب يستحق الأفضل في الحياة, فهم يسعدون بعضهم رغم الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين