آخر قوات التمرد خارج العاصمة الخرطوم تمّ تدميرها





– #هاااااااام | الوضع الأمني في البلاد عموماً :

1. سيطرة تامة لقواتكم المسلحة علي كافة الولايات، حدث إشتباك محدود اليوم وأمس في #الفاشر و #الأبيض وتم دحر الهجوم كاملاً وتكّبيد الخونة الأعداء هزائم كبيرة في العتّاد والأفراد، والسيطرة التامة لقواتنا المسلحة.

2. العاصمة المثلثة تعيش هدوءاً في معظم أحياءها، عداء بعض المناطق القريبة من القيادة العامة والمطار، حيث يتركّز هجوم التمرد علي محاولات دخول القيادة العامة والسيطرة عليها وكذلك محاولات السيطرة علي القصر الجمهوري، حيث تهاجم قواته المرتكزة داخل الأحياء محيط القيادة وتستخدم المواطنيين دورعاً بشرية حتي لا تطاردهم القوات المسلحة، ويستخدمون سياسة الكّر والفّر، ولكن ! الوضع بالمجّمل تكبيدهم خسائر فادحة خاصة اليوم وأمس.

3. كما قامت قواتكم الجوية بتدمير رتّل للتمرد في الولاية الشمالية، وهو القوات التي هربت من مطار #مروي، وكذلك تم تدمير رتّل عسكري كان قادماً للعاصمة من كردفان، وهي آخر قوات التمرد خارج العاصمة وقد تمّ تدميرها.

4. تستخدم قواتكم المسلحة سياسة “تكسير التمردّ” تماماً لذلك نتبع خطط محكّمة ومراحل معيّنة ظهرت الآن في الدمار الواسع لقوات التمرد، وظهر ذلك جلياً في بياناتهم المضّطربة وإعادة “تدوير” فيديوهات قديمة بعضها منذ العام “2017” عندما أوكلت لهذه القوة بعض المهام، لذلك تتقدم القوات المسلحة بثبات نحو آخر معاقل العدوّ في مدينة #الخرطوم وقريباً تتوالي البشريات بعون الله وتوفيق منه.

5. الآن، التمرد مقطوع الإمداد من العتاد والأفراد، حيث تتوالي قواتهم بالتسليم لنقاط الجيش، حيث تمّ تدمير قواتهم الكبيرة وأسلحتهم النوعية، والآن يقاتلون بـ “مرتبهم الحربي” فقط، وقريباً يتمّ النصر الكامل، فالجيش يتعامل بصبر وجلد في تفتيت ما تبقي من هذه المليشيا إلي الأبد.

– حفظ الله بلادنا وشعبنا وقواتنا المسلحة، وعاش الوطنّ حراً أبياً والخِزي والعار للخونة والمأجورين، وكل عام وأنتم بخير.

أسد البراري