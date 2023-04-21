فيديو: خطاب القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان





خطاب القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح يوم الجمعة

نص كلمة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة

الجمعه ٢١ أبريل ٢٠٢٣م

بسم الله الرحمن الرحيم واصلي وأسلم علي سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين

المواطنون الشرفاء، تمر علي بلادنا هذا العام مناسبة عيد الفطر المبارك و بلادنا أصابها جرح بالغ الخطورة ، حيث سقط القتلي والجرحي وتشردت الأسر ودمرت المنشات والمنازل، فالخراب والدمار وأصوات الرصاص ماتركت مجالا لفرح يستحقه أهلنا في كل ربوع البلاد الحبيبة، فإننا لجد حزينين لهذا المآل ،

لكن يبقي الأمل الدائم في أننا مع شعبنا العظيم سنتجاوز هذه المحنة ونخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسك ، ويزداد هتافنا قوة ، جيش واحد شعب واحد

وإننا علي ثقة في تجاوز هذه المحنة بالدربة والحكمة والقوة ، وبما يحافظ علي أمن ووحدة البلاد ويمكننا من الإنتقال الآمن للحكم المدني.

المواطنون الشرفاء، إنني إذ أترحم علي كل شهداء بلادي وأتمني الشفاء للجرحى، أدعو الله يعود علينا هذا العيد وبلادنا تنعم بالأمن والسلام

التحية لكم جند السودان وأنتم تقدمون أنفسكم فداء لهذا الوطن العزيز.

وعاش السودان حرا مستقلا

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة