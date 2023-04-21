يجب عدم تصوير القوات السودانية المنتشرة حالياً داخل الأحياء حفاظاً علي سلامة أهلنا





– #هااااام | تقوم قواتكم المسلحة وبقية الأجهزة النظامية الآن بعمليات تمشيط واسعة للعاصمة لتجّفيف ما تبقي من جيوب التمرد، وهي عملية تتكون من عّدة مراحل، وحالياً تم إنجاز المرحلة الأولي بنجاح وهي مرحلة التطويق للعناصر والجيوب المختبئة داخل الأحياء.

– ونودّ هنا أن نركّز علي شيئين مهمّين :

1. أولاً يجب عدم تصوير القوات المنتشرة حالياً داخل الأحياء حفاظاً علي سلامة أهلنا في الأحياء وذلك لأن التمرد حالياً ينتهج سياسة الإنتقام وهي الضرب العشوائي دون تحديد، ويمكن لجماهير شعبنا أن تنشر الصور للقوات المسلحة رفعاً لروح الشعب المعنوية وذلك بعد خروج القوات إلي مكان آخر، كما يجب عدم ذكر الأماكن التي تنتشر فيها قواتكم المسلحة والإكتفاء فقط بالتوثيق بعد خروج القوات إلي مكان آخر دون تسمية أياً من الأماكن.

2. الأمر الثاني وهو ما تتناقله بعض أبواق التمردّ الإعلامية عن أن هناك تفاوض مع المتمردين، ونودّ التأكيد علي أن التفاوض الوحيد هو لتسليم العتاد والسلاح فقط، وغير ذلك مجردّ أكاذيب تهدف إلي رفعّ الروح المعنوية للتمرد المنهار، وما دليل ذلك إلا وإعلانهم عن هدنة من طرف واحد لمدّة 72 ساعة، وهذه المدّة هي لمساعدة ما تبقي من القوات التي تريد الإنسحاب والهروب.

– أخيراً كل الذي نطلبه من جماهير شعبنا الكريم هو الصبر وتحمّل ما تبقي من العمليات التي هي في آخرها بعون الله تعالي، والدعاء لقواتكم المسلحة فهي الآن تدافع عن الوطن ضد عدوان خارجي بأيادِ عملية داخلية، والله أكبر والعزّة للسودان، والله أكبر ولا نامت أعين الجبناء.

أسد البراري