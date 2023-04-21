



القيادة العامة للقوات المسلحة

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣م

سعت ١١:٤٠

نهنئ شعبنا بعيد الفطر الذي صادف أوضاعا إستثنائية نؤكد أنها ستنجلي بتكاتف الجيش والشعب ..

لن ينسى السودانيون الذكريات الأليمة التي زرعتها في عقلهم الجمعي تصرفات مجموعات المليشيا المتمردة في الشوارع والارتكازات التي أقاموها في مناطق متفرقة مارسوا فيها أبشع أنواع سوء المعاملة

تجاوزنا مرحلة الصمود والتحدي إلى مرحلة التنظيف التدريجي لبؤر وجود الجماعات المتمردة حول العاصمة

جماهير شعبنا في العاصمة والولايات يلتفون حول أبناءهم في القوات المسلحة

الأيام السبعة الماضية وضحت لكل متشكك ماهي القوات المسلحة السودانية بإحترافيتها المشهودة وتاريخها الباذخ شرفا وبسالة ..

يعتبر كل ضابط وجندي في القوات المسلحة السودانية معركة الكرامة الوطنية هي معركته الخاصة تعبيرا عن موقفه الخاص من المليشيا سيئة الذكر التي أقحمت نفسها في المنظومة الأمنية وهي غير مؤهلة لذلك لا أخلاقيا ولا مهنيا

الحياة اليومية لمواطنينا صعبة جدا بسبب الظروف الحالية لكنها صعوبات نتشاركها معا في سبيل تخليص البلاد من أسوأ مظهر عسكري في تاريخ البلاد مثله وجود المليشيا المتمردة بسلوكها الانتهازي خلال السنوات الماضية

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

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