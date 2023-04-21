القوات المسلحة: تهاجم الان قوات المتمردين بناية عمارة الذهب بالسوق العربي الخرطوم





القيادة العامة للقوات المسلحة

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣م

سعت ٧:٤٤

على الرغم من موافقة القوات المسلحة على الهدنة التي تسري اعتبارا من اليوم، إلا أننا رصدنا العديد من الانتهاكات التي قام بها المتمردون خلال اليوم وتتمثل في :

مهاجمة مقر لقوات الدفاع الجوي واستخدام أسلحته لموقعهم بالمصفاة

احتلال مراكز الشرطة ومنعها عن ممارسة واجباتها اليومية بشكل يومي

القصف العشوائي لمباني في محيط القيادة العامة

التمركز داخل المناطق المأهولة والمزدحمة بالسكان المدنيين بوسط وجنوب الخرطوم واتخاذهم كدروع بشرية لحماية قواتهم ضد أي رد أو تعامل عسكري

نهب الأسواق والمنازل وسرقة مقتنيات المواطنين

التعدي على مستشفى الساحة التخصصي وطرد المرضى وإجبار الأطقم الطبية على توفير العناية الطبية لمصابيهم أولا بغض النظر عن البروتوكولات الطبية المنظمة لذلك

تهاجم الان قوات المتمردين على بناية عمارة الدهب بالسوق العربي الخرطوم

القصف العشوائي لمحيط مطار الخرطوم والقصر الجمهوري وقصر الضيافة

نشاط أتيام القناصة من أعلى البنايات بمناطق انفتاحاتهم السابقة واحتلال مراكز القنص بوضع اليد بغض النظر عن رأي المالكين وإجبار مواطنون على إخلاء منازل أو مواقع بكاملها لاحتلالها لتتمركز بها قواتهم بأحياء شرق النيل ووسط الخرطوم

أقامة نقاط التفتيش العشوائية بتقاطعات الطرق بمناطق داخل العاصمة

بالرغم من كل هذه المخالفات اليوم، تؤكد القوات المسلحة إلتزامها بالهدنة حرصا على النواحي الإنسانية وتخفيف المعاناة عن مواطنينا بالعاصمة والولايات

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة