الجيش: تواصلت خلال السبت انتهاكات المتمردين للهدنة المعلنة، والتي تتمثل في (..)





القيادة العامة للقوات المسلحة

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣م

سعت ٧:٣٠

تواصلت خلال اليوم انتهاكات المتمردين للهدنة المعلنة، والتي تتمثل في التالي:

استمرار أعمال القناصة من على البنايات المطلة على محيط القيادة العامة ومناطق متفرقة بجنوب الخرطوم والخرطوم بحري.

القصف العشوائي بالهاون وسقوط المقذوفات على مناطق سكنية مجاورة مما أحدث إصابات بين بعض المواطنين.

الهجوم على مدينة جياد الصناعية ونهب بعض المعدات قبل تصدي قواتنا وطردها للمتمردين.

قصف مدفعي على مواقع بمحيط القيادة العامة.

ترويع المواطنين واستمرار إقامة الحواجز على الطرق وتفتيش المارة وتوقيف بعضهم.

الاستمرار في تعطيل أعمال صيانة مرافق الكهرباء والمياه مما أثر على الإمداد المائي والكهربائي بمدن العاصمة الثلاث .

استمرار أعمال نهب ممتلكات المواطنين وكسر واقتحام بعض المحال التجارية بالسوق العربي وتدمير مقر المؤسسة التعاونية الوطنية.

اقتحام وسرقة أسواق المؤسسة التعاونية الوطنية بالخرطوم بحري.

الاستمرار في احتلال بعض مراكز الشرطة ومنعها من القيام بواجباتها اليومية في حفظ الأمن وحماية المرافق والمنشآت وتأمين السلامة والطمأنينة العامة للمواطنين بجميع أنحاء البلاد .

تتواصل أعمال عدائية وانتهاكات مماثلة من قبل المتمردين بمدن مختلفة مما أدى إلى معاناة جميع المواطنين بكامل البلاد.

وننوه إلى أن قواتنا ستستمر في التصدي لهذه الانتهاكات والتعامل معها بالأسلوب المناسب حسب الموقف.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

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